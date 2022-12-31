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Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в двух храмах Киево-Печерской лавры

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Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в двух храмах Киево-Печерской лавры
В субботу, 31 декабря 2022 года, на территории Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) последний раз собрались на религиозную встречу со своими прихожанами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале юрист Виктория Кохановская, представляющая интересы этой религиозной конфессии.

"31 декабря в святынях нашей Киево-Печерской лавры, в Успенском соборе и Трапезном храме, умолкнет православная молитва. К сожалению, так решило государство", - отметила она накануне, 30 декабря.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Иллария Соняшникова
    Цього достатньо, щоб знати все про цих сатаністів.

  • Володимир Денчик
    Сатана піде за кораблем
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