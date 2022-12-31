Священники Московского патриархата провели последнее богослужение в двух храмах Киево-Печерской лавры

В субботу, 31 декабря 2022 года, на территории Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) последний раз собрались на религиозную встречу со своими прихожанами.