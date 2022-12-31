Новости • Новый год, Агрессия России против Украины, Война

С Новым годом! Годом нашей победы, - Зеленские

10 05476
С Новым годом! Годом нашей победы, - Зеленские
Вечером 31 декабря Владимир и Елена Зеленские опубликовали на своих страницах в социальных сетях риторические вопросы и ответы, посвященные Новому году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда.

Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Поэтому сегодня только одно желание. И оно воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью.

С Новым годом! Годом нашей победы", - написал Зеленский.

Смотрите также: Сегодняшняя ракетная атака – это не итог года, это итог судьбы самой России, - Зеленский. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Пішли нахер обоє !!! Весь час що ви зелені тварі при владі тільки тим і займаєтесь що крадете і брешете , до 24 лютого Україна підійшла максимально ослаблена , знищена економіка , розкрадений бюджет , принижена армія. Наволоч, ви все зробили що Путін був упевнений в легкій перемозі , бо інакше він ніколи не напав би ! За всі ті загублені життя українців , бажаю вам упирі здохнути в муках разом з вашим паханом Путіним .
  • Павло ШОвте
    Свинарчуки Порошенка контрабандою крали в Росії запчастини для нашої зброї, щоби нищити русню.
    Литвини (спічрайтери) Зеленського крадуть в Росії промови Путіна, щоби будувати в Україні диктатуру на кшталт російської.
  • Віктор Степаненко
    На Зелю глянеш іздаля , як сам себе він вихваля ,
    І ніби справді він людина , з екрану мовби сиротина .
    Очима блим , губами плям . І десь трапляється хвилина ,
    його буває навідь жаль , а блище підійдеш - скотина .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости