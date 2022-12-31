С Новым годом! Годом нашей победы, - Зеленские

Вечером 31 декабря Владимир и Елена Зеленские опубликовали на своих страницах в социальных сетях риторические вопросы и ответы, посвященные Новому году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами.

Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими является.

Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее сильно как никогда.

Желать веры и надежды? Обе уже давно - в ВСУ.

Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие.

Желать света? Он - в каждом из нас, даже когда нет электричества.

Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Поэтому сегодня только одно желание. И оно воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью.

С Новым годом! Годом нашей победы", - написал Зеленский.

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