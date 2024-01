Мы глубоко возмущены ракетной атакой по гражданскому населению Украины и ранением японского журналиста в Киеве, - посольство Японии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности, японского журналиста", - отмечается в тексте.

Как днем сообщал мэр Киева Виталий Кличко, журналист из Японии получил ранения в Печерском районе столицы вследствие ракетной атаки российскими оккупантами. Его госпитализировали медики.

По информации СМИ, журналист Ватару Секита работает в издании "Асахи симбун".

Читайте также: В результате обстрела Киева ранения получил японский журналист, он госпитализирован, - Кличко

A Japanese journalist suffered from shelling near the Palace of Ukraine.



More news here 👉 https://t.co/S95ZiWIv7E pic.twitter.com/97j6Lq9GiY