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В этом году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность. ЕС будет решительно поддерживать Украину в 2023 году, - Боррель

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В этом году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность. ЕС будет решительно поддерживать Украину в 2023 году, - Боррель
Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в 2022 году Россия решила атаковать Украину и глобальную безопасность.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В 2022 году Россия решила полностью отказаться от обязательств по базовым правам человека и атаковать Украину и глобальную безопасность. В конце года Путин снова пытается погрузить украинцев во тьму коварными нападениями", - подчеркнул Боррель.

По его словам, в ЕС "решительно настроены и дальше поддерживать Украину, в том числе и в 2023 году".

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ЄС рішуче підтримуватиме Україну у 2023, - Боррель

  • Radchenko86
    З новом переможним 2023 роком. Слава Україні, слава ЗСУ!
  • irenka ko
    Най не долетять вони до вас та до нас, а повернуться туди, звідки вилетіли.

    Смерть кацапам!
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