Рассчитывайте на Францию, - Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении

31 декабря во время новогоднего обращения президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к украинцам с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Dauphine.

Макрон пообещал продолжать "безотказно" помогать Украине "до победы". Также французский президент заявил, что будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.

"Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал он.

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