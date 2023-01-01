Рассчитывайте на Францию, - Макрон упомянул Украину в новогоднем обращении
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31 декабря во время новогоднего обращения президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к украинцам с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Dauphine.
Макрон пообещал продолжать "безотказно" помогать Украине "до победы". Также французский президент заявил, что будет вместе с Украиной, чтобы построить справедливый и крепкий мир.
"Рассчитывайте на Францию и рассчитывайте на Европу", - сказал он.