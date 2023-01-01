В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА. ФОТО

Во время вражеской атаки в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"По предварительной информации, силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели", - говорится в сообщении.

В военной администрации Киева также сообщили, что в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. В результате падения обломков никто не пострадал.

Данные о ночной атаке на Киев уточняются.