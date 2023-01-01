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В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА. ФОТО

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Во время вражеской атаки в новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны сбили над Киевом 32 воздушные цели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

"По предварительной информации, силы ПВО уничтожили 32 вражеские воздушные цели", - говорится в сообщении.

В военной администрации Киева также сообщили, что в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. В результате падения обломков никто не пострадал.

Данные о ночной атаке на Киев уточняются.

В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 32 воздушные цели над Киевом, - КГВА 01

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Топ комментарии

  • Скажений
    І не тільки над Києвом. У нас так гепало шо й стіни тряслись...І били кацапи знову сильно, але очевидно шахіди були збиті ше в повітрі, бо сяяло так шо зарево на півнеба було. Молодці ПВО !
    Слава ЗСУ, Слава Україні !
  • SlavaGeroyam
    вони навіть не свині і не собаки....а якесь гівно.
  • Advokat Savchuk
    Москалі не люди. Спростуйте, доведіть протилежне
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