ВСУ отразили атаки врага в районах 9 населенных пунктов на Донетчине и Луганщине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 6 населенных пунктов в Донецкой области и 3 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 1 января по поводу российского вторжения.

Так, начались триста двенадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

За прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.

Кроме того, враг запустил тринадцать иранских ударных БПЛА "Шахед-136". Все они уничтожены силами обороны Украины.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны!

За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Бахмутское, Бахмут, Озаряновка, Марьинка и Победа - Донецкой.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясная Поляна Черниговской области; Нововасиловка, Винторовка, Уланово, Студенок, Ходыно, Горки, Искрисковщина, Краснополье на Сумщине и Уды, Стрелка, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Екатериновка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны Лозовая Первая, Западная, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области и Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск в районах более 25 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник не прекращает обстреливать Времовку, Большую Новоселку, Пречистовку, Угледар и Никольское Донецкой области.

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На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты продолжают террор мирного населения. От обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

Противник продолжает терять живую силу. В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих захватчиков.

30 декабря прошлого года в Запорожской области потери врага составили до 160 раненых оккупантов, уничтожено 10 единиц военной техники разных типов. Информация о ликвидированных захватчиках пока уточняется.

В районе населенного пункта Лиман Второй Харьковской области враг ужесточил контрразведывательные меры. Проводит розыск проукраинско настроенного населения.

Авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения противника, а также по позиции его зенитно-ракетного комплекса, а наши ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также пункт управления БПЛА оккупантов.