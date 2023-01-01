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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 1 января 2023 года составляют примерно 106 720 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 106 720 (+760) человек ликвидировано,

танков - 3031 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средства ПВО - 213 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),

крылатые ракеты - 723 (+12),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,

специальная техника – 181 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины 01

"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Amber
    Втрати рашистів за останню добу , вражають 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

    Наші Воїни Героі ‼️
  • Валентина Саюн c856325a
    45 дронів більше 700 орків, техніка.....ну як ,кацапи,погуляли!
  • Alessandro Moretti
    The goal for Ukraine in 2023 - bring the number of killed invaders to 2000 per day.
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