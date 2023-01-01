Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 1 января 2023 года составляют примерно 106 720 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 106 720 (+760) человек ликвидировано,
танков - 3031 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 6084 (+9) ед,
артиллерийских систем - 2021 (+5) ед,
РСЗО - 423 (+0) ед,
средства ПВО - 213 (+0) ед,
самолетов - 283 (+0) ед,
вертолетов - 269 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1792 (+46),
крылатые ракеты - 723 (+12),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4720 (+13) ед,
специальная техника – 181 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.