В новогоднюю ночь уничтожены 45 вражеских дронов "Shahed", - Воздушные силы

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных БПЛА.

"Тринадцать в 2022-м и 32 - в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось!", - говорится в сообщении.

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