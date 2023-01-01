На рельсах открытого участка "красной" линии метро обнаружены предметы, похожие на обломки ракеты, - КГГА
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Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, на путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба.
О возобновлении движения "красной" линией сообщим дополнительно.