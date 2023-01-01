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Ракетные атаки со стороны РФ могут угрожать Украине и после победы, - Буданов

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Ракетные атаки со стороны РФ могут угрожать Украине и после победы, - Буданов
Победа Украины в войне, а это выход Вооруженных сил Украины на границы по состоянию на 1991 год, не может обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны России.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Практическая плоскость - в начале выход на админграницы 91-го года, дальше уже все остальное. Когда мы вышли на границы 91-го года, можно как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, ну, у нас будет какая-то другая дата", - сказал он.

Буданов отметил, что это все же не является окончанием всех процессов войны. По его мнению, уже после победы Украины РФ может запускать несколько ракет в месяц.

"Остановит ли Россия свой террор? Они же могут дальше делать пограничные обстрелы и запускать 2-3 ракеты в месяц ...достаточно много есть вопросов", - добавил глава ГУР.

Он также отметил, что после победы появятся и другие вопросы, с которыми необходимо будет разобраться.

"Далее же надо восстанавливать страну, дать ответ, что делать с людьми, которые 8 лет жили в оккупации, что делать с теми, кто воевал против", - добавил он.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Я тут вже пів-року пишу, що даже коли віб'ємо кацапів з України вони будуть далі лупити ракетами зі своєї території!
    Мордор має зникнути!
    А Українців-з новим роком! Роком нашої ПЕРЕМОГИ!!!
  • Бенина Мама
    Параша бьёт по Украине со своей территории с 2014-го года, а этот "пророк" только сейчас проснулся.
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    для України і українців справжньою Перемогою, у цій війні за Незалежність України від мацковії, буде розвал паРаші )(уйло на 10-20 незалежних країн !!!
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