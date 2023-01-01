Ночью в Черкасской области работала ПВО, - ОВА

В новогоднюю ночь в Черкасской области работала ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Наши защитники в новогоднюю ночь держали небо над нами! Страна-террорист снова массированно атаковала Украину с воздуха. По сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в общей сложности уничтожено 45 "шахедов". ПВО работала и в Черкасской области. Слава воинам Воздушных Сил!", - информирует он.

О результатах работы ПВО в регионе не сообщается.

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