Ночью в Черкасской области работала ПВО, - ОВА
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В новогоднюю ночь в Черкасской области работала ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Наши защитники в новогоднюю ночь держали небо над нами! Страна-террорист снова массированно атаковала Украину с воздуха. По сообщению Командования Воздушных Сил ВСУ, в общей сложности уничтожено 45 "шахедов". ПВО работала и в Черкасской области. Слава воинам Воздушных Сил!", - информирует он.
О результатах работы ПВО в регионе не сообщается.