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Посол Бринк об атаке дронами в новогоднюю ночь: Трусливо. Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа

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Посол Бринк об атаке дронами в новогоднюю ночь: Трусливо. Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа
Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала атаку российских оккупантов в новогоднюю ночь трусливой и заявила, что в Соединенных Штатах уверены в победе Украины в 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщило диппредставительство США.

"Невероятно. Россия трусливо напала на Украину в первые часы нового года. Но, похоже, Путин до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – отметила Бринк.

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  • саша паламарчук
    Українці так, а зе малороси як і кацапи-з гімна.
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