"Русский военный корабль...": в посольстве США под новогодний обстрел избрали любимую фразу 2022 года

Американские дипломаты в Киеве провели новогоднюю ночь в укрытии посольства из-за воздушных тревог и рассказали, что за это время избрали фразой года послание для российского корабля.