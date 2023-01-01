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У России запаса ракет на 2-3 мощных обстрела, - Скибицкий

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У России запаса ракет на 2-3 мощных обстрела, - Скибицкий
Россия имеет крылатых ракет на 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине. Это максимум, на что способен враг.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Дефицит сегодня есть у россиян. Он связан прежде всего с баллистическими ракетами "Искандер". Как видим, давно они применяли этот вид вооружения. Речь идет именно о баллистике. И приближаются к окончанию запасы "Калибров". Гораздо уменьшаются крылатые ракеты воздушного базирования Х -101, Х-555. И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия - это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время", - рассказал Скибицкий.

Он уточнил, говорится, по меркам РФ, о высокоточном вооружении - это крылатые ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры".

Он добавил, что в России продолжается производство ракет, хотя и несколько уменьшилось.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Олександр Дніпро
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Навіщо ці заяви в стилі арестовича? У тих виродків ракет ще на 2-3 роки потужних обстрілів, за дуже скромними підрахунками. Краще б думали як своє виробництво відновити, бо асфальт не такий далекобіний, як хотілось би
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