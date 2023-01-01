22-летняя девушка, раненая во время обстрела Хмельницкого, умерла в больнице, - ОВА

22-летняя девушка, раненая вчера во время обстрела Хмельницкого, скончалась в больнице.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии вчера была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким! Орки, гореть вам в аду!", - говорится в сообщении.

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