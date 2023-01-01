Хорватия официально стала членом еврозоны и присоединилась к Шенгенской зоне

В воскресенье 1 января 2023 Хорватия перешла на единую европейскую валюту и вошла в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает Европейская Правда, передает Цензор.НЕТ.

С 1 января 2023 г. в Хорватии евро становится официальной валютой, которая должна постепенно заменить хорватскую куну. Согласно местному законодательству, куна будет постепенно выходить из обращения до 31 июля 2023 года.

С сентября 2022 г. в стране начался переход на цены на товары в евро, причем в ценниках указывались цены и в евро, и в кунах. А в ноябре хорватский парламент одобрил первый в истории бюджет евро.

Так, Хорватия стала 20 страной, перешедшей на евро. В рамках поэтапного введения валюты более половины банкоматов отключили, чтобы перезагрузить для выдачи новых банкнот.

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