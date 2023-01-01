Россия начала комбинировать и менять тактику обстрелов, - Скибицкий

Враг начал комбинировать и менять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переделанные ракеты С-300.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Враг начал ощущать дефицит РСЗО. Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует мероприятия россии по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они привезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сообщил Скибицкий.

Он добавил, что ГУР также работает над получением информации из россии, чтобы своевременно разоблачить планы врага, предупредить наше государственное, военное руководство, чтобы наш ответ был адекватным.

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