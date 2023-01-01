Новости • Агрессия России против Украины

Россия в ближайшее время может атаковать дронами, пока готовит ракетоносители, - ОК "Південь"

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Россия в ближайшее время может атаковать дронами, пока готовит ракетоносители, - ОК "Південь"
Вследствие последнего ракетного обстрела Россия использовала большое количество "Калибров", поэтому в ближайшее время, вероятно, прибегнет к дроновым атакам, пока готовит ракетоносители.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Кораблей сейчас в Черном море у врага стало меньше, у них осталось всего 5, и ракетоносители в пунктах базирования. На боевом дежурстве их нет. Но мы же помним, что они перед этим отработали, много "Калибров" использовали, именно поэтому необходимо время на переснаряжение. Сейчас, готовясь к этому (атакам – ред.), вполне вероятно будут использовать ещё дроны, а тем временем подтягивать ракетоносители", - отметила Гуменюк.

Гуменюк сообщила, что Россия использует те дроны, которые уже получила от Ирана. Кроме того, сейчас враг пытается терроризировать районы, прилегающие к линии фронта — Запорожское направление, Днепропетровщину (Никопольский район) и т. п.

Она также напомнила, что южный регион является "транзитным" для российских ракет, поэтому от работы противовоздушной обороны зависит долетят ли ракеты вглубь Украины.

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Топ комментарии

  • Alex Vassago
    Звичайно. Порівняти вартість і кількість ракет NASAMS і "мопедів".
    Спочатку роззброюють нашу ППО, а потім б'ють ракетами, а наші ракети вже використані по цим примітивним дронам.
  • Vadim Smirnoff
    Зупинене фінансування заводу що виробляє ракетне паливо

    неділя, 12 квітня 2020 р.



    Держава не виділила фінансування на Павлоградський хімічний завод (ПХЗ), який виробляє, переробляє і утилізує ракетне паливо. Вже звільнено 687 працівників. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі, зокрема виробництво ракет «Вільха».

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на директора заводу Леоніда Шимана.

    «ПХЗ зараз в критичному стані - з початку року ми не отримуємо фінансування, в держоборонзамовлення 2020 року на нас і на реалізацію програм підприємства гроші досі не передбачені. ... Фінансування заводу зупинено, ми були змушені звільнити від початку року 687 людей. Якщо гроші не надійдуть найближчим часом - звільнимо ще 190. Питання, навіщо і скільки буде коштувати державі відновлення виробництва?» - сказав він.

    Павлоградський завод володіє технологією виробництва твердого ракетного палива. Це паливо необхідно для всіх серійних і перспективних ракет українського виробництва. Зупинка заводу буде означати зупинку всієї ракетної галузі.
  • 5 копійок
    Цікаво, скільки ракет наклепала зелена влада готуючись до шашликів?
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