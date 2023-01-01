Задержан мужчина, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле, - полиция Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Теперь ему грозит до пяти лет ограничение свободы. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
"Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось также во многих телеграм-каналах. Правоохранители зарегистрировали обращения и немедленно приступили к поискам причастных лиц", - говорится в сообщении.
В результате полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при силовой поддержке бойцов полка № 1 установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире безотлагательный обыск.
В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.