За прошедшие сутки российские оккупанты убили 2 гражданских, 50 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
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В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки погибли 2 гражданских, получили ранения - 50.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 31.12.2022 (по состоянию на 09:00 01.01.2023):
Днепропетровская область - 1 раненый
Донецкая область - 1 раненый
Запорожская область – 5 раненых
Николаевская область – 6 раненых
Харьковская область - 1 раненый
Херсонская область – 1 погибший, 4 раненых
Хмельницкая область – 10 раненых
г. Киев - 1 погибший, 22 раненых", - говорится в сообщении.