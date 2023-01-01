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В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов. ІНФОГРАФІКА

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Своеобразный рекорд установили украинские защитники в декабре – ликвидировано 17280 российских солдат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".

В декабре было ликвидировано 17280 рашистских солдат. Это рекордный результат за все время.

Потери РФ в технике за месяц:

  • танки: 116
  • боевые бронемашины: 207
  • артсистемы: 117
  • РСЗО: 28
  • средства ПВО: 3
  • самолеты: 3
  • вертолеты: 8
  • БПЛА: 230
  • крылатые ракеты: 192
  • автотехника и автоцистерны: 279
  • спецтехника: 18.

"В декабре рекордные показатели ликвидации рашистов и ракет, высокие показатели по уничтожению беспилотников.

При этом самый плохой результат уничтожения вражеских танков, ББМ, автотехники, самолетов, средств ПВО. Один из самых плохих по артсистемам и вертолётам

Таким мы и запомним декабрь: заброс позиций ВСУ мясом, а гражданской инфраструктуры – ракетами и шахедами. И, что главное, без каких-либо решительных успехов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 106 720 человек (+760 в сутки), 3031 танк, 2021 артсистема, 6084 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов 01

Топ комментарии

  • Urs
    когда получим для хаймарсов ракеты ER с дальностью до 150 км, то потери кацапов можно довести до 30 тысяч в месяц. Они сейчас на расстоянии больше 100 км имеют обыкновение сбиваться в огромные толпы в местах, где есть комфорт и еда.
  • Amber
    Чудовий врожай в грудні на дику кацапню

    Так тримати 👍🏼👍🏼👍🏼😠
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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