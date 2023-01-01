В декабре было ликвидировано более 17 тысяч российских оккупантов. ІНФОГРАФІКА
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Своеобразный рекорд установили украинские защитники в декабре – ликвидировано 17280 российских солдат.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Шрайк Ньюз".
В декабре было ликвидировано 17280 рашистских солдат. Это рекордный результат за все время.
Потери РФ в технике за месяц:
- танки: 116
- боевые бронемашины: 207
- артсистемы: 117
- РСЗО: 28
- средства ПВО: 3
- самолеты: 3
- вертолеты: 8
- БПЛА: 230
- крылатые ракеты: 192
- автотехника и автоцистерны: 279
- спецтехника: 18.
"В декабре рекордные показатели ликвидации рашистов и ракет, высокие показатели по уничтожению беспилотников.
При этом самый плохой результат уничтожения вражеских танков, ББМ, автотехники, самолетов, средств ПВО. Один из самых плохих по артсистемам и вертолётам
Таким мы и запомним декабрь: заброс позиций ВСУ мясом, а гражданской инфраструктуры – ракетами и шахедами. И, что главное, без каких-либо решительных успехов", - говорится в сообщении.