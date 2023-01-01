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Россия 31 декабря впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - ОК "Південь"

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Россия 31 декабря впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - ОК "Південь"
Российские войска впервые применили ракетоносители из Каспия во время вчерашнего обстрела. Это свидетельствует о том, что РФ все труднее доставлять свои ракеты к Черному морю.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Характерным для вчерашнего ракетного обстрела было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что удержание под огневым контролем логистики, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно", - отметила Гуменюк.

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Топ комментарии

  • Amber
    Рашисти , які попруться до нашої краіни в цьому році , здохнуть всі ,
    бо ці дикі шакали не мають права на життя 😠
  • Maksim Perepelitca
    Але над територією Каспію постійно запускають своє ракети - стратегічні бомбардувальники . А запускають вони їх там ,тому що не всі ракети стартують , і щоб вони не падали кацапам на голови ( на суші ) , їх запускають над морем .. Судячи зі масової загибелі , останнім часом , каспійських тюленів , дно Каспійського моря вже всіяне тими ракетами . Отруїли ціле море , дебіли . .
  • Кімнатний Рембо
    У гуменюк напевне ,,клинить".як можна контролювати логістику ворога ,коли в севастополі ворог спокійно споряджає свої кораблі ,,калібрами".а з каспія вони і по повстанцям в сиріі робили пуски ,,калібрами".все діло йде до того,що росіяни тепер будуть пускати ракети одночасно і з каспія, і з чорного моря,і з повітря.і питання,чи при такій кількості ракет вистоїть наше ппо.і не забуваємо про іскандери.і пуски ракет з білорусі.тоді україна буде в ракетному напівкільці.не рахуючи шахедів.от такі якісь невеселі виводи.
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