С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 57 спасателей, - ГСЧС
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В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля погибли 57 спасателей.
Об этом сообщила в телеграме ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"57. Столько братьев и сестер потеряла наша семья с начала полномасштабного вторжения российской армии.
57 шрамов навсегда останутся на нашем гербе. Еще совсем юные ребята, уже опытные специалисты, мужчины, женщины – у всех них несправедливо забрали самое дорогое в этой неспровоцированной войне", - говорится в сообщении.
"Наша обязанность - никогда не забывать, какой ценой спасатели каждый раз ведут борьбу за жизнь и безопасность людей. Помнить и благодарить", - добавили в ГСЧС.