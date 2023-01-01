Все системы жизнеобеспечения Киева работают в штатном режиме, есть вода, тепло, свет, - Кличко

Все системы жизнеобеспечения столицы после вчерашних и ночных обстрелов работают в штатном режиме.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вода и тепло у киевлян есть.

"Также подавляющее большинство потребителей – с энергоснабжением. За исключением тех случаев, где зафиксированы аварийные ситуации. Там энергетики работают над восстановлением электричества", – отметил глава города.

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