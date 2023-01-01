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Новый президент Бразилии Лула надеется, что Украина и Россия договорятся

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Новый президент Бразилии Лула надеется, что Украина и Россия договорятся
Надежды на окончание войны в Украине избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил после встреч с приехавшими на его инаугурацию представителями Украины и России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Бразилии.

"В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".

На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    Новий президент Бразилії може йти *****
  • Sophia-Maria Duglass
    Алексей Голобуцкий

    13 ч. ·

    Лядь Повалій розважає окупантів "Червоною рутою" на "Россия 1" прямо в той час, як в Україні звучать вибухи російських атак і роботи ППО...

    Скотство і ницість найвищої проби.

    UPD: А скільки зі мною всіляка її наближена шушера воювала через злегка лиш знущальні пости, скільки Ліхута проклинав, погрожував і ледь не на дуель викликав, бо "не можна так про жінку!"... А лядь так і лишилась ляддю - тільки перестала прикриватись фіговим листком "артісткі внє палітікі".
  • Sophia-Maria Duglass
    - лишить іі громадянствА України
    - відібрати усі звання
    - АВТОРСЬКІ ПРАВА НА ЧЕРВОНУ РУТУ - хай вона оплачує !
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