Новый президент Бразилии Лула надеется, что Украина и Россия договорятся
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Надежды на окончание войны в Украине избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил после встреч с приехавшими на его инаугурацию представителями Украины и России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter пресс-службы президента Бразилии.
"В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".
На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира", - говорится в сообщении.