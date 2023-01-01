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Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины

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Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
Россия нашла причины обстрела 31 декабря столичной гостиницы и Протасова Яра. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Также якобы поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.

Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому якобы Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время.

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Майбуть найближчим часом ЗСУ якраз і зможуть ударити безпосередньо по мордору.
  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    А хіба в готелі виготовляють безпілотники?
  • Stepan Nakonechnyi
    Це розраховано на внутрішню публіку кацапії. У
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