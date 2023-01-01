Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины

Россия нашла причины обстрела 31 декабря столичной гостиницы и Протасова Яра. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".