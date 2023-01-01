Российское Минобороны, оправдывая обстрелы Киева, заявило о нанесении ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины
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Россия нашла причины обстрела 31 декабря столичной гостиницы и Протасова Яра. В Минобороны страны-агрессора сообщили, что нанесли удар по "оборонно-промышленному комплексу Украины, задействованному в изготовлении ударных беспилотников".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Также якобы поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА.
Оккупанты заявили, что цели достигнуты, поэтому якобы Украина не сможет атаковать Россию в ближайшее время.