В России осталось ракет на 2 массированных удара по Украине. До марта у РФ будет критическая ситуация с вооружением, - Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ждет Украину и Россию в 2023 году.

Об этом он рассказал в интервью во время Единого национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

- в России осталось ракет на 2 массированных удара по Украине - они уменьшают количество, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак;

- на одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца;

- до марта в РФ будет критическая ситуация с вооружением;

-производство Беларуси не способно обеспечить россия вооружением;

- промышленность РФ не сопоставима с промышленностью Советского Союза, производство самолетов стратегической авиации отсутствует, это все старые самолеты;

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– россияне столкнулись с большой проблемой производства моторесурса;

- ТУ-95 и ТУ-160 — основа российского авиапарка;

- военная ситуация в Бахмуте не катастрофическая, там катастрофа с самим городом и разрушениями, нанесенными россиянами;

- россияне несут бешеные потери вблизи Бахмута;

- протесты в России — это нереально, более 70% россиян поддерживают эту войну;

- мобилизация в России продолжается непрерывно еще с марта 2022 года;

- с 5 января в России готовятся закрыть границы для выезда россиянам в возрасте до 55 лет (с территории России и Беларуси);

- следующий год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти;

- победа – это возвращение на границы 1991 года, но это не станет "окончанием" всех процессов, они будут достаточно продолжительными", - рассказал Буданов.