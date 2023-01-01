В новогоднюю ночь в Херсонской области спасатели ликвидировали 8 пожаров, возникших из-за обстрелов РФ, - ГСЧС

В Херсонской области в новогоднюю ночь спасатели ликвидировали 10 пожаров, из них восемь возникли вследствие вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"В полночь, после "приветственного" обстрела пожар возник в корпусе детской областной больницы. В течение тридцати минут огнеборцам удалось ликвидировать пожар. Также было попадание вражеских снарядов в другой корпус больницы. Пожар не возник. Выбиты окна, повреждены стены.

Сразу же поступило сообщение о пожаре в жилом доме в одном из микрорайонов города. Из-за вражеских обстрелов загорелся второй этаж двухэтажного дома. Пожар ликвидирован на площади 180 кв. м. Привлечены 4 единицы техники и 18 человек личного состава", - говорится в сообщении.

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