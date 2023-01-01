На Херсонщине на левом берегу Днепра российские захватчики готовятся к обороне, - ОК "Південь"

Российские войска постоянно передислоцируются на левом берегу Днепра Херсонской области.

Об этом в эфире общенационального марафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Войска РФ подтягивают резервы, совсем маленькими партиями, и готовятся к обороне.

"Мы не склонны недооценивать врага. Знаем, что они могут быть обессиленными брошены в атаку, потому что их военно-политическое руководство не жалеет своего войска. Поэтому мы готовы к любому развитию событий. А к местному населению, в частности правобережью, обращаемся, чтобы были очень осторожны, поскольку обстрелы усилились", — заявила Гуменюк.

Что касается российских военных на левобережье, то их достаточно много, говорит руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

"Мы не можем сейчас оглашать имеющиеся цифры. Знаем, что часть они все же могут притянуть на восток, где им нужна поддержка, поскольку они теряют там стремительно. Однако они осознают, что им нужно держать достаточно мощную группировку на юге. Поскольку и здесь результаты нашей работы их в этом убеждают", - говорит Наталья Гуменюк.

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