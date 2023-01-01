1 января 1993 года Чехословакия разделилась на два независимых государства. Разделение произошло мирно. 1 января в Словакии отмечается как национальный праздник – День основания Словацкой Республики.

Сегодня словаки отмечают 30-летие основания Словацкой Республики, сообщает Цензор.НЕТ.

Первая Чехословацкая республика была основана 28 октября 1918 года в результате распада Австро-Венгрии. Однако на выборах 1992 года и в Чехии, и в Словакии победили партии, выступавшие против единого государства. Обе республики успели утвердить национальные конституции и заключили десятки договоров, сделавшие невозможными территориальные или экономические претензии друг к другу. Более того, обе независимые страны договорились, что будут считать себя правопреемницами единой Чехословакии.

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Мирный и официально узаконенный распад Чехословакии получил название "бархатный развод". Это произошло после "Бархатной революции", когда на смену социалистическому строю и плановой экономике пришла демократия и рыночная экономика.

С 2004 года Словакия является членом НАТО и Европейского Союза.

С начала полномасштабного вторжения России Словакия активно помогает Украине. В частности, с первых дней принимает украинских беженцев. Также Словакия оказывает военную помощь Украине, пока она передала вертолеты М-17, боеприпасы к РСЗО "Град", гаубице Zuzana 2, системе воздушной обороны С-300, амуницию, горючее и тому подобное.