Началось производство САУ RCH-155 для Украины

Немецкая машиностроительная компания приступила к производству для Украины самоходных артиллерийских установок RCH-155.

Об этом сообщил советник компании Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным, избегая значительного риска. Начато производство Boxer RCH-155 для Украины", — написал Драммонд.

В декабре правительство ФРГ официально подтвердило, что готовит для Украины 18 единиц новейших колесных установок RCH-155.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился с соответствующим запросом в ФРГ в июле 2022 года.

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Эти колесные 155-мм установки производятся германской компанией Krauss-Maffei Wegmann.

Артиллерийские 155-мм установки "Remote Controlled Howitzer 155" имеют длину ствола 52 калибра.

RCH-155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы PzH-2000.

"Вы можете стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете сделать это на склоне до 10 градусов", - рассказал Николас Драммонд.

Модуль AGM безлюден, поэтому в экипаже установки RCH-155 всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов. Производителем заявлено, что дальность стрельбы составляет 40 км и 52 км снарядами V-LAP. Также САУ способна применить дальнобойные снаряды VULCANO и EXCALIBUR.

Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM – 12,5 тонны. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.