Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.

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Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

Россия, на которую раньше приходилось больше половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После вторжения в Украину Германия начала усилия по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад.

Остальные будут открыты в течение следующих месяцев.