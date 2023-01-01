Российские войска обстреляли две громады на Днепропетровщине, - ОВА

Вечером 1 января армия РФ открыла огонь по двум громадам Никопольщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"К вечеру российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Мировской громадах на Никопольщине", - написал он.

Предварительно – обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется.

В других районах области день был тихим.

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