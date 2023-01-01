Россия намерена начать новое наступление в Украине. РФ мобилизовала гораздо больше сил, чем задействовала на поле боя, - Столтенберг
Об этом он заявил в интервью каналу BBC Radio 4 в программе World at One, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Йенс Столтенберг подчеркнул, что сейчас у Украины преимущество на поле боя, и напомнил, что это длится уже достаточно долго. Однако он считает, что Украина еще не ощутила все последствия так называемой "долевой мобилизации", проходившей в РФ осенью.
"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие сейчас проходят обучение", - заявил генсек.
Имеющиеся данные, по мнению Секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что Россия "готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление", подчеркнул он.
Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западного мира, в том числе в поставках оружия. Также доноры Украины должны быть готовы к тому, что эта поддержка продлится долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.
"Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы", – заверил он Украину.
Столтенберг также уверен, что война завершится переговорами с Россией, но важно создать хорошие условия для начала переговоров.
"То, чего Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы на поле боя", – заявил он.