Ожидаем дальнейших практических шагов по интеграции в ЕС, - Зеленский приветствовал начало председательства Швеции в Евросоюзе
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Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Швецию с началом председательства в Евросоюзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Приветствую премьер-министра Швеции с началом председательства Швеции в течение 2023 года в Совете Евросоюза. Желаю успешной реализации приоритетов Президентства! Мы ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", - отмечается в сообщении.