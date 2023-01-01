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Ожидаем дальнейших практических шагов по интеграции в ЕС, - Зеленский приветствовал начало председательства Швеции в Евросоюзе

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Ожидаем дальнейших практических шагов по интеграции в ЕС, - Зеленский приветствовал начало председательства Швеции в Евросоюзе
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал Швецию с началом председательства в Евросоюзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Приветствую премьер-министра Швеции с началом председательства Швеции в течение 2023 года в Совете Евросоюза. Желаю успешной реализации приоритетов Президентства! Мы ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Александр 90a98542
    Тобто кроки повинні робити шведи? Воно взагалі *****?
  • Павло ШОвте
    Підписаний Зеленським Закон "Про медіа" може підірвати свободу преси в Україні, - NYT
  • Rostyslav Komarnytsky
    Очікуємо що? Що Венеційська комісія висновок про закон про КС змінить?
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