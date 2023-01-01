"Мы будем продолжать стоять рядом с Украиной ради мира и свободы", - президент Европарламента Мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола в новогоднем поздравлении заверила украинцев в продолжении поддержки.

2022 год она назвала сложным для Европы. В видеообращении глава Европарламента вспомнила о борьбе с коронавирусом, климатических вызовах, энергетическом кризисе – и все это на фоне жестокого вторжения в Украину, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В 2023 году мы должны удвоить усилия по защите наших ценностей. Самое главное, мы будем продолжать поддерживать Украину ради мира и свободы, мира и достоинства, мира и безопасности", - отметила она.

Читайте также: "Украина должна выиграть эту войну": глава Европарламента Метсола призвала усилить поддержку Киева