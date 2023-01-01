В течение суток противник нанес по нашей территории 35 авиационных ударов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об авиационных ударах россиян 31 декабря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БПЛА "Шахед-136", все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, и по детской больнице города Херсона.

Опасность авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - отмечается в сообщении.

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