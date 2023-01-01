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Россия может получить "неожиданных друзей" и стать колонией, - Данилов

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Россия может получить "неожиданных друзей" и стать колонией, - Данилов
Россию постепенно подминает под себя одна из соседних стран и она может стать колонией. Поэтому страну-агрессора необходимо уничтожить как можно быстрее.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"У россиян могут появиться новые "владельцы". Мы сегодня наблюдаем, что одна страна-сосед постепенно подминает РФ под себя, потому что там есть свои интересы. Это очень опасная тенденция для мира и для нас", - подчеркнул Данилов.

При этом на вопрос о том, идет ли речь о Китае, Данилов не ответил утвердительно, но и не возразил.

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Он отметил, что сейчас необходимо обратить внимание на процессы, которые происходят с Россией. В частности, у нее осталось ракет всего на две-три мощных атаки.

"Мы должны иметь в виду, что они могут получить "неожиданных друзей" и Россия может стать колонией. Если кто-то считает, что с Россией нужно вести переговоры, то я считаю, что Россию нужно уничтожать. И как можно быстрее", - отметил секретарь СНБО.

Топ комментарии

  • Vadim Smirnoff
    Данилову не дают спать лавры абдристовича , подоляка, буданова и гогилашвили !
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Рабсєя-провінция Китая...
  • 18c49ed2
    Что на Данилова нашло? Черная одежда так влияет или съел ненароком что-то?
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