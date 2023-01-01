Председательство Швеции в ЕС будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины, - фон дер Ляйен
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Сегодня, 1 января, Швеция приняла председательство в ЕС. Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оптимистично прокомментировала это событие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление в Twitter.
"Швеция берет на себя председательство в Совете ЕС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.
"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.
🇸🇪 Sweden is assuming the Council presidency at a crucial time.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2023
Dear @SwedishPM, your leadership will be crucial to preserve our 🇪🇺 unity in support of Ukraine.
You can count on me to take forward your ambitious agenda for our Union.
Lycka till @sweden2023eu ! pic.twitter.com/mKClO65Hoh