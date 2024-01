Председательство Швеции в ЕС будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее заявление в Twitter.

"Швеция берет на себя председательство в Совете ЕС в решающее время", - заявила Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будет поддерживать Швецию, ведь ее председательство будет решающим в поддержке Украины в отношении войны, которую начала Россия.

"Ваше лидерство будет решающим для сохранения нашего единства в поддержку Украины", – отметила президент Еврокомиссии.

