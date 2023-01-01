Супруга задержанного в Словакии по запросу РФ воина ВСУ Зубрилина просит украинское руководство начать переговоры по его освобождению: "Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!"

Жена военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который в октябре по запросу России был задержан в Словакии при прохождении учений, Ксения Зубрилина просит украинские власти начать переговоры по освобождению воина. Сейчас у нее нет ни одного ответа ни от одного украинского учреждения.