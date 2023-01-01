Супруга задержанного в Словакии по запросу РФ воина ВСУ Зубрилина просит украинское руководство начать переговоры по его освобождению: "Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!"
Об этом сообщила Цензор.НЕТ супруга военнослужащего ВСУ Зубрилина Альберта Ксения Зубрилина.
"Я, как жена военнослужащего ВСУ Зубрилина Альберта, который был задержан при прохождении учений и с 15 октября удерживается в Словакии, очень надеюсь, что украинское руководство страны наконец-то начнет осуществлять переговоры по освобождению воина Украины! Пишу, звоню, а ответа не от кого нет!" - заявила Зубрилина.
Напомним, что 6 декабря 2022 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России. Тогда он призвал украинские власти к действиям по освобождению украинского воина: "Власть должна использовать все рычаги для немедленного возвращения воина ВСУ Зубрилина, задержанного в Словакии по запросу России". В ответ 9 декабря МИД заверил, что делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ.