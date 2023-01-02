Украинская ПВО ночью 2 января уничтожила 9 шахедов и 1 крылатую ракету, - Воздушное командование "Схід"

В ходе атаки российских дронов и крылатых ракет ночью 2 января ПВО ВСУ уничтожило 9 БПЛА "Шахед" и 1 крылатую ракету Х-59МК2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке воздушное командование "Схід".

В сообщении отмечается: "Силами авиации и зенитных ракетных войск над Днепропетровской и Запорожской областями уничтожены 6 ударных БПЛА типа "Шахед" и одна высокоточная управляемая ракета Х-59МК2, которая шла в направлении города Днепр.

Еще 3 "Шахеда" сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск во взаимодействии с воздушным командованием "Схід".

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