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Атака дронами на Киевщину: поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома

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Атака дронами на Киевщину: поврежден объект критической инфраструктуры и частные дома
Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов – очередной акт терроризма от РФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате ударов в регионе поврежден объект критической инфраструктуры, а также частные дома.

"Предварительно пострадавших нет. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ярослава Нед
    Пора вже по московській області відповідати, інакше вони не розуміють, вони ж кацапи....
  • Randall Flag da70119e
    Покоджено, але не знищено. А це означає, що відремонтують і буде далі працювати. Скоріше за все, шматок лайна збитого впав і вибухнув.
  • Yakov Nemo
    Але, я не зрозумів, як що усе збито , то Як та чим пошкоджено
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