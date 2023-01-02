Ночью уничтожены все 39 дронов-камикадзе "Shahed", два "Орлана" и ракета Х-59, - Воздушные силы
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В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БпЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все более активно привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", - говорится в сообщении.
Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.