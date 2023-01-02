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Ночью уничтожены все 39 дронов-камикадзе "Shahed", два "Орлана" и ракета Х-59, - Воздушные силы

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Ночью уничтожены все 39 дронов-камикадзе "Shahed", два "Орлана" и ракета Х-59, - Воздушные силы
В ночь с 1 на 2 января 2023 года российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, в результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины все 39 ударных БпЛА уничтожены. К отражению нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация Воздушных Сил и мобильные огневые группы. Все более активно привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине нашими западными партнерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, защитники неба уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Щиро дякую всім захисникам України.Бережи вас всіх Господь...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапы, я же вам говорил, засуньте эти шахеды себе в жопу...
  • Mister Azazello
    Чи хтось бреше, чи....
    https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany/u-kievi-vnaslidok-nichnih-atak-poshkodzheno-obekti-energoinfrastrukturi-pochalisya-avarijni-vidklyuchennya-svitla.htm
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