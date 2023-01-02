Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 2 января 2023 года составляют примерно 107 440 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3031 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2027 (+6) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средства ПВО - 213 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,

специальная техника - 181 (+0).

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"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.