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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

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Потери российских оккупантов по состоянию на утро 2 января 2023 года составляют примерно 107 440 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 107 440 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3031 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 6093 (+9) ед,

артиллерийских систем - 2027 (+6) ед,

РСЗО - 423 (+0) ед,

средства ПВО - 213 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 269 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1836 (+44),

крылатые ракеты - 723 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4725 (+5) ед,

специальная техника - 181 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 107 440 человек (+720 за сутки), 3031 танк, 2027 артсистем, 6093 бронированные машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Elvis2
    Чим менше техніки тим більше голів русні. У кацапів техніка явно закінчується, тому будемо валити по повній і змінювати демографію вбивць.
  • Яр Холодний
    Колись читав спогади лікаря-дієтолога нацистів про те, як вони після 1943-го року розробляли рекомендації населенню стосовно використання дикоростучих рослин у їжу Одними з основних продуктів називалися кропива та кульбаба "І не тому що вони були такі поживні - просто цих рослин було дуже багато!"
    Те ж саме й зараз у російській армії: техніка та екіпажі для неї вичерпуються Залишається лише ненавчене "м"ясо", яке кидають у бій, "бо їх ще багато"
  • Urs
    шеф-повару свежее мясо привезли
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