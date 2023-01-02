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ПВО сбила 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине ночью 2 января, - Игнат

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ПВО сбила 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине ночью 2 января, - Игнат
Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что силы ПВО ночью сбили 39 дронов-камикадзе Shahed, два "Орлана" и управляемую авиационную ракету Х-59, которыми россияне атаковали Украину.

Игнат отметил, что в прошлую атаку россияне выпустили по Украине большее количество дронов.

"Прошлый раз не отличался тем, что и тогда 100%, и сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства", - сказал он.

По его словам, "Шахеды", как правило, летят с восточного побережья Азовского моря.

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При этом он отметил, что Украине до сих пор не хватает средств ПВО, чтобы защитить все регионы. Игнат подчеркнул, что россияне используют "Шахеды", чтобы истощить нашу ПВО.

Добавим, что в результате ночных воздушных ударов захватчиков по Киеву были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе ввели аварийные отключения света.

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Топ комментарии

  • аспм мпри
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ППО України-черговий респект...
  • Urs
    не думайте об этом - при недостатке информации это может привести к депрессии.
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