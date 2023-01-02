Оккупанты ударили по городскому рынку Берислава, 5 человек ранены, трое тяжелых, - ОВА

Армия РФ нанесла очередной террористический удар по Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонского ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки.

"На эту минуту известно о 5 раненых. Три человека в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

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