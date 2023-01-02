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Оккупанты ударили по городскому рынку Берислава, 5 человек ранены, трое тяжелых, - ОВА

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Оккупанты ударили по городскому рынку Берислава, 5 человек ранены, трое тяжелых, - ОВА
Армия РФ нанесла очередной террористический удар по Херсонщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонского ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки.

"На эту минуту известно о 5 раненых. Три человека в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи окажут пострадавшим необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Mikhail Saveliev
    Якшо би кацапи напали на меньш добру та толерантну країну, то в них би вже всі станції метро та всі аеропорти вибухнули.
  • Elvis2
    Ринки, лікарні, пекарні, зерносховища, водогони, склади і завжди житлові будинки - знайомий сірійський почерк вбивць. кацапню можна вилікувати
    ,. а нас спасти тільки массовими запусками БПЛА і ракет всіх типів по московщині.
  • stanis nasvaiko
    Українські війська ОБОВ'ЯЗАНІ на кожний терористичний акт кацапстану відповідати подібним (як мінімум). Враховуючи те, що в кацапстані населення втричі більше, потрібно у відповідь вбивати кацапів (цивільних у тому числі) хоча б утричі більше.
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