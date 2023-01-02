Ситуация в энергосистеме контролируемая, поврежденные энергообъекты восстанавливают, - "Укрэнерго" (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, в то же время по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется.
"Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период. В результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются", - говорится в сообщении.
"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.
Позже в "Укрэнерго" обновили информацию и сообщили, что из-за атаки в ночь на 2 января повреждение энергетической инфраструктуры.
"В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются. В целом по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинская энергосистема получила уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, нанесших значительные повреждения генерации и магистральным сетям.
"Диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - добавили в "Укрэнерго".