Ситуация в энергосистеме контролируемая, поврежденные энергообъекты восстанавливают, - "Укрэнерго" (обновлено)

В ночь на 2 января россияне снова атаковали дронами энергетическую инфраструктуру. К сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, в то же время по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируется.

"Из-за сетевых ограничений, вызванных значительными разрушениями в магистральных сетях в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага, с целью предупреждения возникновения дополнительных аварий, до областей доведены лимиты потребления на вечерний период. В результате ночной атаки усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения, продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности.

Позже в "Укрэнерго" обновили информацию и сообщили, что из-за атаки в ночь на 2 января повреждение энергетической инфраструктуры.

"В результате ночной атаки также усложнилась ситуация с электроснабжением в Киеве и центральном регионе, в связи с чем применяются аварийные отключения. Восстановительные работы уже продолжаются. В целом по состоянию на 11:00 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролируемая. Теплая погода способствует снижению потребления, как на праздники так и будние дни, соответственно, уменьшилась необходимость применения ограничений в дневные часы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинская энергосистема получила уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, нанесших значительные повреждения генерации и магистральным сетям.

"Диспетчерский центр Укрэнерго доказал лимиты потребления в области на вечернее время с целью предупреждения дополнительных аварий. "Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности", - добавили в "Укрэнерго".

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