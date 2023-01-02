За прошедшие сутки морпехи уничтожили 16 оккупантов и 1 плавучий бронетранспортер, - ВМС. ИНФОГРАФИКА

Воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

За прошедшие сутки, 1 января, морские пехотинцы уничтожили 1 МТЛБ и 11 оккупантов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего было уничтожено 5 российских военных. Окончательные потери врага уточняются.

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