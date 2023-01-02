Именно украинцы должны определить условия для окончания войны, – посол ЕС Маасикас

Разрешить России победить означало бы позволить ей уничтожить самую основу мирового строя, основанного на международных правилах.

Об этом в интервью Укринформу сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, война должна закончиться победой Украины, и очертить эту победу должны украинцы.

"Мы все видели, как Украине удалось уничтожить значительную долю российских военных ресурсов в течение 2022 года по всей Украине. Мы видим, насколько украинцы сплочены в решимости защищать свою свободу и страну", - подчеркнул посол.

Как напомнил Маасикас, согласно опросу, проведенному в конце октября 2022 года Киевским международным институтом социологии, лишь 10% украинцев избрали бы пойти на уступки России, чтобы прекратить варварские атаки на города, а 86% высказались за то, чтобы продолжать одерживать победу на поле боя.

Поэтому, подчеркнул он, "Украина решает вести переговоры на поле боя, пока Россия не будет вынуждена вывести свои войска с суверенной территории Украины. ЕС уважает и поддерживает тот факт, что именно украинцы должны определить условия для окончания войны".

По словам главы Представительства ЕС, "разрешить России победить означало бы позволить ей уничтожить основы наших демократий и саму основу мирового строя, основанного на международных правилах". Поэтому наша работа состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину в военном измерении, обеспечить вам наилучшее положение, а также помочь вам победить в этой войне".

Смотрите: Посол ЕС Маасикас посетил Николаев. ФОТО